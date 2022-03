Desde que nació Valentino, su primer hijo con Andrés Rolando, Julieta Nair Calvo comparte lo que son sus días más felices, así los define ella, en sus redes sociales y muestra lo que es su rutina con el pequeño. Pero, más allá de los buenos momentos, la actriz de 33 años publica reflexivos y contundentes comunicados.

Ahora, Julieta hizo un firme pedido para sus seguidores en relación a la manera en la que nombran a los distintos tipos de parto. Al respecto advirtió: "Ya podríamos dejar de decir 'parto normal' para referirnos al parto vaginal... Hay dos maneras de que un bebé salga... Parto vaginal o parto por cesárea, ambas son normales y siempre es un milagro".

No obstante, una usuaria se mostró en desacuerdo con la artista y expresó su opinión: "No Juli, la cesárea no es lo normal. Respetemos a quienes dieron a luz en parto normal. Cesárea es cesárea".

Indignada por la respuesta de su seguidora, Julieta hizo un fuerte descargo. "¿Quién no las respeta? Ninguna es más madre que otra por su manera de dar a luz. Ni las que van a cesárea por decisión ni las que tienen que hacerlo porque el bebé decidió colocarse de una manera particular... Ni las que tienen cesárea de urgencia para salvar su vida o la del bebé...", opinó Nair Calvo.

"En tal caso, respetemos cualquier tipo de decisión de dar vida porque, repito, ese es el milagro", concluyó con firmeza.