Julieta Nair Calvo disfruta de sus vacaciones en México junto a su pareja. A través de las redes sociales, la actriz comparte fotos de su estadía y sus tardes a pura playa.

Además, la influencer muestra su figura y luce diferentes looks de trajes de baño ya sean diminutos, coloridos o en el mismo tono. Sin embargo, como es habitual en las redes, la joven recibió críticas por parte de sus seguidoras pero hubo uno que ella decidió responder de manera educada y pidiendo respeto entre mujeres.

El mensaje que le dejó la usuaria fue a través de mensaje directo y decía lo siguiente: "¿Por qué te ponés las bikinis así, tan altas? No se usan tan así, es demasiado, y sos linda pero no te das cuenta de que no te beneficia y queda demasiado grotesco. Un poco de sensualidad pero de la buena, esas bikinis hermosas la verdad que puestas así... Un horror... Y esa fucsia es re chocante a la vista. Se use o no se use; cuidá un poco más tu forma de verte, no queda para nada lindo. Perdón pero ni un comentario tenés en la foto. Por algo debe ser. Saludos”.

Julieta Nair Calvo en bikini: ¡Diosa total!

Y Julieta no sólo compartió captura del mensaje sino que también le respondió: “Más feo queda que entre mujeres nos digamos cosas sobre nuestro cuerpo o formas de vestir. Eso es lo que ya pasó de moda. Saludos, ¡María!”.

.

Por último, la artista destacó la importancia de la sororidad en el género femenino: “Esta señora no me sigue, pero igual se mete en mi Instagram a mandarme ese mensaje. Si entre mujeres no nos cuidamos y apoyamos, estamos en el horno. Más amor entre nosotras, chicas”.