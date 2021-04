Un divertido sketch de pareja generó polémica en Instagram. Para ganarse las risas de sus seguidores, José María Listorti publicó un escena de la vida cotidiana que compartió con su pareja Mónica González. Sin embargo, la secuencia no fue recibida positivamente por todos ya que fue tomado por algunos usuarios como un estilo de humor "pasado de moda".

En la cuenta "Feminacida" postearon una crítica al video de Listorti con el título "El humor que nos estereotipa aburre". Allí cuestionaron el rol del conductor de "Hay que ver" y cómo deja parada a la mujer. No obstante, entre los cientos de comentarios que recibió la publicación se destacó el de Julieta Díaz, quien fue categórica en su opinión.

.

"Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo", apuntó la actriz. Además, le escribió directamente a la pareja del humorista: "A su compañera: hermana, acá estamos si necesitas una oreja para reflexionar".

Los duros comentarios de Julieta Díaz.

Lejos de quedarse callada, González le respondió sin pelos en la lengua: "Hola. Soy la compañera de José María Listorti. Ya que me ofreciste tu oreja espero que me escuches. Primero quiero decirte que José es una excelente persona. Nos divertimos mucho haciendo estos videos. Pensándolos, actuándolos".

Y agregó firme: "La verdad no entiendo por qué hacen este análisis. Es humor. Es ficción. ¿Acaso tu personaje en la película EL FÚTBOL O YO, con Adrián Suar, no le pasaba lo mismo? Había escenas en la que él no te escuchaba mirando fútbol. Película que me pareció graciosísima. Y jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis que están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacían Suar y vos en la película con lo que hicimos nosotros? Porque lo nuestro también es ficción y un pase de comedia. Espero tu respuesta. Gracias".