Julián Weich fue dado de alta después de permanecer hospitalizado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) durante 15 días tras contagiarse coronavirus y continuará con su recuperación en su hogar. Tras regresar a su hogar, habló por primera vez sobre lo que atravesó con la enfermedad.

Julián usó sus redes sociales para hacerle llegar un mensaje a sus seguidores, que estuvieron muy preocupados por su salud durante su internación. A través de un vivo de Instagram, el conductor agradeció los mensajes de apoyo y habló de cómo vivió los días que sufrió con el Covid-19.

“Quiero agradecerles a todos por los mensajes de buena onda, de buena energía, de sanación, de oración, de curación, de tantos países, de lugares, de personas que conozco y de otras que no", comenzó diciendo, conmovido por el cariño recibido.

Luego contó que su internación lo sorprendió porque empezó con síntomas leves: "Fue raro porque me agarré un Covid leve donde no había ningún problema y, de pronto, te ponen un poco de oxígeno con una bigotera para que te recuperes más rápido, para que vuelvas a tu casa, pero no volví más”.

Aunque Weich siempre estuvo conciente de lo que sucedía, y sabía que desde afuera esperaban su pronta recuperación, contó que no utilizo las redes porque "no iba a hacer un show de mi Covid". Sin embargo, expresó que "estaba al tanto de tantos mensajes buenos y de la energía positiva que me llegaba. Creo que eso fue parte de mi sanación rápida”.

También contó que comenzó con las sesiones de kinesiología para recuperar su actividad pulmonar, y luego se solidarizó con los médicos que reclaman mejoras en las condiciones laborales: “Era muy loco estar internado y escuchar las marchas que había afuera de muchas clínicas de la ciudad reclamando por salarios, por derechos, por un montón de cosas que el personal de salud está reclamando y que lo merece. Es un trabajo, lo eligieron, pero esto es mucho más que eso: son los héroes de esta actualidad”.

Julián Weich aclaró que no es antivacunas

Durante su internación, comenzó a circular el rumor de que Julian no se había vacunado, que era verdad, pero Weich se encargó de aclarar que no está en contra de las vacunas contra el Covid-19: “No soy antivacunas, al revés, me la paso promocionando la vacunación. Lo que me pasó era que tenía turno, no fui por un problema personal y a los cuatro o cinco días fui a colaborar con Los Espartanos. Supongo que ahí que me contagié, aunque no lo puedo asegurar. Sí soy vegetariano, que no tiene nada que ver, pero antivacunas no soy”, concluyó irónicamente.

Para terminar su descargo, el animador describió lo que sintió mientras estaba internado: "Lo decía el otro día en diálogo con Maby en Otra vez juntos (Radio Uno), es como haber estado en tu propio velorio: ves quién va, quién no va, quién saluda, quién no. Es una situación rara”.