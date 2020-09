Desde este miércoles, la compra de dólar ahorro tendrá un recargo del 35 por ciento en concepto de retención del impuesto a las Ganancias. Además, las operaciones con tarjetas de crédito que se realicen en el exterior serán computadas dentro del cupo de los 200 dólares mensuales.

Tras la nueva medida del Banco Central, Julián Serrano se mostró indignado y utilizó su cuenta de Twitter para criticar la suba. "Esto es indefendible, hermano", escribió furioso y continuó lapidario: "Literalmente, este país se va a la mierda".

A pesar de las críticas que generaron sus palabras, al youtuber no le importó y lanzó: "Gente que dice que twitteo estas cosas porque garpan... Me deshago por acá porque hace años veo como los políticos (independientemente del partido que sean) hacen mierda mi patria.. Y veo cómo mis amigos y familiares se rompen el orto laburando todo el día y no les alcanza para nada".

Luego explicó sobre el gobierno actual: "Es muy fácil: 2+2... La idea es hacerte bien pobre para que después le mendigues pan y arroz al gobierno. Así, perpetuarse en el poder con gente que que piensa que ellos son generosos y q los malos son los capitalistas que, dicho sea de paso, ya se están yendo".

.

Ante la consulta de muchos de sus seguidores sobre el motivo de sus mensajes, Julián manifestó: "Perdón gente si meto muchos tweets relacionados a la política, pero para mí, en este momento, el que calla otorga... No me puedo hacer el boludo viendo cómo destrozan el país que amo y voy a amar por siempre... Perdón, me dejo llevar.. En días temas nuevos".

Para terminar el día concluyó: "Hoy nos vamos a dormir 35 por ciento más pobres... Buenas noches".

Tras sus declaraciones, su nombre se volvió tendencia en Twitter y el joven arremetió: "Me despierto y veo que soy tendencia.. El que no está de acuerdo conmigo hoy, lo estará en un año.. y sino es un año, en dos, o en cinco... Uno puede ignorar la realidad, pero no puede ignorar las consecuencias de ignorar la realidad".