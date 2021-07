Mar Tarrés se mantiene en el centro de la escena de “Showmatch: La Academia”, más allá de lo que suceda en la pista. Esta vez ha tomado protagonismo por el escándalo que se generó a raíz de su pelea al aire con Judith Kovalovsky, su coach.

Luego de acusar a Kovalovsky de filtrar la información privada de los ensayos a la prensa, la modelo escribió una serie de historias de Instagram que finalizaron con la coach desplazada de su puesto. El mensaje de la salteña mencionaba, entre otras cosas, que la bailarina había sido la responsable por el despido de Iván Vivas, el primer compañero que tuvo en la competencia.

.

Esta vez ha sido la ex líder del equipo quien se refirió al incómodo momento que se vivió al aire de El Trece. “Aprendí a no discutir, ni hacer público lo privado”, comenzó en una historia de Instagram en la que dio su versión. “Estoy muy tranquila de que cumplo con mi trabajo a rajatabla y como digo siempre soy una rusita trabajadora”, continuó la coach.

Kovalovsky no quiso entrar en nuevas polémicas con Tarrés. “A las mentiras no puedo responder, ni me preocupan, eso le enseño a mis hijos, no se miente, me baso en la realidad que siempre es concreta y la conocen todos los que me rodean”, expresó en sus redes sociales. Por último, la bailarina se refirió a uno de los puntos que había hecho énfasis la participante. “Para mí el respeto es la base de todas las relaciones y el trabajo dignifica así que espero que nunca nos falte a los que lo hacemos con amor y pasión”.