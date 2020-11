Juana Repetto y Sebastián Graviotto se casaron por civil solamente con la presencia de sus dos testigos después de comprometerse durante la cuarentena. Sin la presencia de sus hijos y sus papás, la actriz y el ex "Gran Hermano" dieron el "sí" en secreto, pero ahora, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech explicó la razón.

Juana Repetto contó por qué su hijo Toribio no estuvo presente en su casamiento

"La realidad es que lo que sucedió dentro del Registro Civil fue un trámite, al menos para mí. Debo admitir que soy medio fría. Entramos, nos leyó unas cuestiones, firmamos y salimos. Así de simple", manifestó la figura en sus redes.

"Toro se sumó al almuerzo posterior con los testigos que son amigos amados y fue divino. El fin de semana terminamos la celebración, firma de libretas y demás con la familia”, contó Repetto a sus seguidores. Al ser consultada por qué decidieron saltear el casamiento por Iglesia, Juana fue contundente: “No, no soy para nada fan de la iglesia como institución. No lo elijo. Vale aclarar que respeto todo lo que elija cada ser del planeta“.

Las historias de Juana Repetto después de casarse

"Nuestra idea original era hacer el civil en septiembre y el sábado que viene era nuestra fiesta de casamiento. Como a todos, se nos pudrieron los planes, creímos que no podríamos si quiera hacer el civil este año y lo logramos. Solos con nuestros testigos, no pudo venir la familia ni toda la gente querida que hubiésemos querido... pero terminaremos de ponerle el cierre con una linda e intimísima juntada familiar", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.