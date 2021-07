A pocas semanas del nacimiento de su segundo hijo, Belisario, fruto de su relación con Sebastián Graviotto, Juana Repetto explicó cómo se lo tomó su primogénito, Toribio, ya que él nació a través de inseminación artificial.

La actriz siempre fue clara al respecto sobre la crianza de su pequeño hijo. “Toro no tiene papá. Sabe perfecto de dónde y cómo vino a este mundo. También cómo está compuesta su familia genéticamente. Cómo se componga emocionalmente (que es lo que verdad es importante o al menos así lo es para nosotros) depende del vínculo que Toro genere con el otro según elijan y como fluya, con Sebi y con cada persona que haya en su vida”, reveló antes del parto de su segundo bebé.

Sin embargo, los seguidores de Repetto en Instagram se mostraron muy curiosos con respecto a la relación de Toribio con el papá de su hermano, Sebastián Graviotto, y si el pequeño preguntaba por su propio padre: "Al ver a Sebas con el bebé, ¿Tori no preguntó por su papá y eso…?".

"No, no pregunta porque sabe que no tiene papá, al menos que el elija tener ese vínculo (y sea recíproco, claro). Toro tiene clarísima su historia", manifestó la actriz a través de sus redes sociales.

"Preguntan con respeto, por eso respondo, pero ¡cómo cuesta entender que Toro no tiene papá! Somos otro tipo de familia, como hay muchas otras a esta altura. Ya no es solo una familia siendo 'mamá, papá, hijos, perros'. Hay muchos tipos de familias", cerró sobre la composición de su clan.