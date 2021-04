Una de las medidas que adoptó el Gobierno nacional para prevenir los contagios de coronavirus de cara a la segunda ola fue suspender las clases presenciales y volver a la virtualidad. La medida generó indignación en gran parte de la sociedad y fue duramente cuestionada. Figuras como Pampita, Amalia Granata, Luciana Salazar y Guillermina Valdés fueron algunas de las que se quejaron del accionar de Alberto Fernández y ahora se sumó la voz de Juana Repetto.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Reina Reech compartió un furioso descargo y mostró su rechazo a la medida. "Indignación es poco. Por presión de los sindicatos se asignaron vacunas a docentes cuando podrían haber sido utilizadas para personal de salud, adultos mayores, gente de riesgo. A docentes jóvenes y sanos que bien merecida la tenían con el afán de poder cumplir con un ROL ESENCIAL. ¡EDUCAR! ¿Hoy ya no es esencial?", disparó la actriz, quien es madre de Toribio.

Y continuó: "Lo era a tal punto que se utilizaron no sé cuántas miles de vacunas con el fin de sostener las escuelas abiertas. ¿Acaso te parece lógico que los chicos puedan ir a pasear a un shopping o a la plaza donde tocan los juegos, las cosas, hasta podrían compartir vasos sin ser controlados? Tarea TAN ambigua para ellos y DIFÍCIL que en las escuelas CUMPLEN porque los docentes se ocupan".

"¿Te parece lógico que puedan ir a almorzar a un restorán donde la persona que te atiende, la que está en la caja o la que limpia también está yendo a laburar en transporte público y NO ESTÁ VACUNADA? Hago esta salvación porque no paro de leer: '¿Y los docentes y sus familias?'. Perdón, pero las familias de quien te abre el resto o el shopping, ¿esas familias no importan? Te cuento que están más expuestos que los docentes en muchos casos. En las escuelas NUESTROS INOCENTES NIÑOS CUMPLEN EL PROTOCOLO Y NO JUEGAN CON LOS BARBIJOS, SEÑOR PRESIDENTE", sostuvo firme. Y agregó convencida: "Parece que en lugar de ver cómo giran las botellas en la plaza imagina niños intercambiando barbijos. Vaya a una escuela y a la plaza y fíjese bien, señor Alberto. Se toman la fiebre sin chistar, se ponen alcohol cada dos minutos y CUMPLEN con cada una de las normas pautadas por el Gobierno. Aunque les cueste un montón (y ya lograron entenderlo) NO COMPARTEN. 'Mamá, ¿me hacés pepas para el jardín? Ayer llevo Delfi y me dieron ganas pero no podemos compartir por el virus' #TORO".

Por último, comentó que los niños no deberían "pagar los platos rotos" por esta situación: "Después de haberlos expuesto a semejante adaptación de vida, de protocolo, de no conocerle la cara a sus profesores; así y todo ya están encariñados. ¿AHORA LES QUITAN LA ESCUELA?", concluyó indignada.