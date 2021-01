De vacaciones en Estados Unidos, Juana Repetto reveló hace unos días que su hijo Toribio tiene caries que le traen problemas en sus dientes. Además de mostrar su preocupación, advirtió sobre algunos odontopediatras que no solo diagnostican mal la situación sino que juzgan a las madres por no mantener la higiene dental de sus pequeños y relacionarlo con la lactancia.

La actriz comenzó a recibir en sus redes sociales varios comentarios de sus seguidores con relatos de experiencias similares y la noticia sobre las caries de su nene se volvió viral. Sin embargo la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto disparó de furia contra quienes se refirieron al tema como "un problema de salud" o una "enfermedad".

A través de un contundente descargo en historias de Instagram, la joven manifestó: "¡Estoy muy enojada! No me paran de llegar fotos de mis seguidores de medios hablando de 'la salud' de mi hijo y mi preocupación. Mi hijo goza de salud perfecta. Si quieren que la gente entre a leer una nota, busquen otra forma y no se metan con un niño y su salud. 'Enfermedad', 'problemas de salud', hay que ser bien mierd... para hacer esas afirmaciones acerca de un nene".

El descargo de Juana Repetto.

No conforme con sus palabras, la futura mamá de Belisario subió una serie de videos donde dejó ver su enojo. "Me llegan mensajes de que hay programas de televisión hablando de la dentición de Toro y que se haga público el problema de mi hijo no me molesta nada, de hecho me gusta porque puede ayudar a un montón de gente", reconoció.

Pero advirtió: "Ahora... que pongan titulares diciendo que mi hijo 'tiene una enfermedad', lo cual es una mentira y es falso, eso no es compartir lo que yo digo, es inventar y no voy a permitir".

"No voy a permitir que se diga que mi hijo tiene una enfermedad, no voy a permitir que pase de largo sin pena ni gloria, no voy a permitir que lo digan sin hacer nada al respecto. No pueden mentir sobre la salud de mi hijo o inventar una enfermedad que no tiene", cerró.