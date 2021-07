A poco más de dos semanas del nacimiento de su segundo hijo, Belisario, fruto de su relación con Sebastián Graviotto, Juana Repetto emocionó a sus más de 1,5 millones de seguidores de Instagram con un detallado relato de todo lo que hizo durante el trabajo de parto.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto decidió optar por un parto respetado, el cual tiene como objetivo tener la menor cantidad de intervenciones posibles de parte de los médicos.

En su séptima parte compartida en las redes sociales, la actriz se refirió a su estado de ánimo: "Yo siempre tranquila, respirando, muy enfocada y decidida a pasar las contracciones acompañando el dolor y no poniéndole resistencia. Cuanto menos tenso y más relajado esté el útero, más fácil, rápido y amigablemente se va a abrir el camino para que salga el bebé. Estoy en esa, muy relajada y respirando en cada contracción, en otro planeta".

Además de Belisario, Repetto también es mamá de Toribio.

"Entre contracciones vuelvo un poco a la realidad, estoy temerosa con el expulsivo. Hacía meses flasheaba que tenía el fantasma de desmayarme. Les digo a Edi y Tito que estaba algo asustada y me dicen que es re normal en este momento el miedo, pánico, ganas de salir corriendo, el decir o sentir que no podés. Me decían que el trabajo más groso ya lo había hecho, que era el final. 'Si te desmayás te despierto, tranquila', me decían", recordó.

"Me insisten en que si me daban ganas pujara. Yo lo hacía tímidamente (como estaba asustada con el expulsivo creo que me resistía) hasta que en un momento empiezo a hacer sonidos de fuerza (hasta ese momento solo respiraba). Tito me dice 'BIEN, GRITÁ SI LO NECESITÁS'. Yo no me acuerdo de esto, pero Sebi me contó que cuando hice ese sonido como de fuerza, que se ve que fue el primer pujo real, empezó a asomarse el bebé y cosas, como que recién ahí fue 'se viene'", agregó.

La actriz tuvo un parto respetado casi sin intervenciones.

La intérprete destacó que pensó que su hijo estaba por nacer pero solo fue una ilusión de sonido: "Bueno, me lo tomé a pecho. Habré gritado como un burro unos 3 pujos y en uno de esos siento 'plaf'. Pensé que había salido la cabeza... Pobre de mí, había roto bolsa. Pero por qué la cabeza estaba ahí y la rompió, o sea tenía algo de sentido mi ilusión".

"SIEMPRE haciendo un laburo CLAVE y muy hermoso. Mimos, me alentaba, me decía que yo podía, MUY conectado. Utilizó todos los recursos que habíamos visualizado. Superó ampliamente mis expectativas. Para el final (llegó el fantasma) me siento mareada, me ofrecen agua, tomo. A Sebi se le ocurre tirarme agua fría en la cabeza y fue LA GLORIA. Se vinieron los últimos pujos, Tito dice 'está ahí'. Sebi le toca la cabeza, yo también. Ya no hay miedo, fantasma, NADA, solo quiero que nazca YA", cerró Juana Repetto sobre el duro trabajo de parto que vivió.