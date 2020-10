En medio de la cuarentena por coronavirus y aun con varias actividades restringidas por la pandemia, muchas figuras de la farándula argentina se encuentran sin trabajo y recurren a promocionar marcas en sus redes sociales a cambio de productos para poder mantenerse.

A esta particular actividad se la conoce como "canje", y una personalidad destacada o influencer comparte a todos sus seguidores lo beneficios de tal objeto o servicio. En el caso de Juana Repetto utilizó su cuenta de Instagram para mostrar unos tachos de basura que recibió y fue muy criticada.

La actitud de la actriz fue cuestionada por la periodista Juariu que cuando le preguntaron en "La Jaula de la Moda" cuál fue el canje más raro que haya visto contó la anécdota de la actriz. Si bien su primera respuesta fue Mariano Martínez, al instante surgió el nombre de la hija de Reina Reech, quien también fue repudiada por hacer canje con una agencia de empleadas domésticas.

"Estoy muy sorprendida con los canjes de Juana Repetto. El otro día hizo una storie de amor con un basurero, con un tacho de basura. Se lo mandaron de canje e hizo toda una storie con el tacho", reveló la experta en chusmear a las figuras.

.

Enterada de la situación, Juana arremetió contra las críticas a través de un duro descargo. "Ayer me contó mi mamá que me hicieron bullying en un programa de tevé porque agradecí a un tacho de basura. A mí me regalan cosas y yo las agradezco porque le doy una mano a la gente que es generosa conmigo. De hecho, me querían mandar otro porque el mío estaba manchado así que fueron un amor y obvio que les agradecí", explicó.

Y cerró picante: "Me contaron que ahora los algoritmos de Instagram, que es lo que te muestra en la lupita, cuando menos ropa tenés, más muestra. Y a mí me está yendo como el cu… con los algoritmos porque si hay algo que no hago es mostrar el cuerpo. Así que ahora voy a empezar a agradecer desnuda las cosas".