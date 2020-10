Entre los televidentes de " MasterChef Celebrity" hace varios días que uno de los temas de debate es la performance de Vicky Xipolitakis. La griega, actualmente aislada por Covid-19 positivo. divide aguas entre el público, ya que, si bien muchos se divierten con ella, otros sospechan de sus verdaderas capacidades culinarias. Puntualmente, en las redes sociales se dice que el programa edita la secuencia de la modelo cocinando y nunca se aprecia del todo el proceso de lo que hace.

Juana Repetto es una de las tantas fans del reality de cocina, y decidió manifestarse a favor de la rubia. En sus historias de Instagram, publicó: "Vi hoy o ayer, porque miro programas atrasados, que le vienen diciendo a Vicky 'milagrosamente lo que hiciste está perfecto', 'es un milagro, no sé cómo hiciste para que esto esté rico'. Todavía no entiendo cómo te salió tan rico un apple crumble. ¿Por qué un milagro? ¿Por qué no entendés cómo le sale tan rico a Vicky y sí entendés que le salga rico a Sofía Pachano?".

Y continuó: "Mirá que yo no la conozco, no le tengo cariño ni aprecio ni me cae bien ni mal, no la conozco y me parece bastante especial lo poco que veo en los medios. Pero así y todo digo loco: ¿por qué la subestiman así? ¿Porque es sexy, tetona, o se hace la bolu... a veces, las cosas le tienen que salir de ped... y no tiene que saber cocinar?".