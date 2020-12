Recientemente casada con Sebastián Graviotto y a en la dulce espera de su segundo hijo, Juana Repetto tiene motivos de sobra para estar feliz y vivir este momento de su vida en plenitud. Sin embargo, la actriz, como cualquier otra figura de la farándula argentina, tiene que lidiar por momentos con los malos comentarios de los usuarios en las redes sociales.

Esto es lo que le sucedió en las últimas horas y la artista no dudó en compartir su malestar por el reproche de un usuario en Instagram. "La coherencia de la gente de ig", escribió irónica en la primera historia que compartió donde se puede ver que la persona le escribió "Sos una genia" al reaccionarle una antigua publicación y ahora la cuestiona por el trato con los pequeños del hogar: "¿Por que haces diferencia con Toro (por su hijo Toribio) y la nena de Seba (en referencia a Lupe, la hija que tuvo Graviotto con una pareja anterior)". Además, arremetió: "Sos una forr...".

La actriz junto a su hijo Toribio.

Harta de los cuestionamientos, Juana aprovechó el duro intercambio con su seguidor para crear otra publicación y hacer varias aclaraciones sobre el vínculo con la hija de Graviotto. "Y para todos los curiosos que no dejan de preguntarme al respecto. Primero y principal yo no hago la diferencia. Hay diferencia. Uno es mi hijo y el otro no. Segundo y al margen, simplemente respeto lo que su familia me pide", comenzó a decir en su descargo.

Y continuó: "Estoy cansada de leer cosas que no son. Como, por ejemplo, ¿por qué el padre no la ve?, ¿por qué no le damos bola?, ¿por qué no nos sacamos fotos?, etc. Me encantaria poder compartiles pero no depende de mi".