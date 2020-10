"Ayer domingo me desperté con un poquito de fiebre y dolor de garganta. Como dicen en estos casos, activé el protocolo, me hice el hisopado y me dio positivo", reveló José María Listorti el pasado 12 de octubre para anunciarles a sus seguidores que se contagió coronavirus.

Días después, el conductor preocupó a sus fanáticos ya que fue internado tras derivar a una neumonía: "Me hicieron una placa de tórax y unos estudios de sangre y me detectaron una neumonía, producto del Covid. Ahora estoy bien, la saturación en sangre está bien, no me agito ni estoy cansado, me bajó la fiebre y estoy bien atendido".

Ahora, el humorista volvió a presentar su parte médico con su público y explicó cómo transita su salud. "Acá estamos. Una semana complicada. La fiebre subía y bajaba. Tuvieron que ponerme un poco de oxígeno. Por suerte ya hace más de 24 horas que no tengo fiebre", manifestó a través de sus redes sociales.

"Muy bien atendido, con mucho cariño, con mucha vocación. Emocionado por los empleados de la salud. ¡Por la dedicación y el amor que le ponen!", expresó Listorti. Y concluyó: "¡Gracias a todos por los mensajes! Falta menos. CUÍDENSE. ¡NO AFLOJEN! ¡NO SUBESTIMEN AL VIRUS!".