"A raíz de la nueva disposición en donde dice que todas las personas que en los últimos 15 días llegaron de USA tienen que permanecer en cuarentena, mi familia y yo nos auto aislamos para cumplirla", escribió José María Listorti en sus redes sociales para compartir un video en el que indica que toma las medidas preventivas contra el coronavirus.

"Mi familia y yo estamos en cuarentena. Quédense tranquilos, no tuvimos nada, nunca tuvimos síntomas, ni fiebre ni dolor de garganta", confiesa el conductor televisivo que lidera "Hay que Ver" junto a Denise Dumas en "Canal Nueve"

"Vinimos el 1 de marzo de Estados Unidos y los 14 días se cumplirían el próximo lunes. Mis hijos no van a ir al colegio ni mi mujer y yo a trabajar. No lo hicimos antes porque no existía esta normativa", indicó Listorti.



Tras la normativa de prevención que se tomó, otras figuras de los medios decidieron aislarse temporalmente. Minerva Casero es uno de los casos más recientes, la actriz de 20 años comunicó que tras regresar de un viaje de España se mantendrá encerrada en su casa. Por su parte, artistas como Tini Stoessel y Emilia Mernes también están en cuarentena luego de que volvieran al país.