Debido a la suba de casos de coronavirus en el mundo y al igual que varias estrellas de la farándula como Iván de Pineda, Carolina Losada y Claudio Cosano, Jorge Rial dio positivo de Covid-19 y contó cómo se encuentra su estado de salud.

,El ex conductor de "Intrusos" usó su cuenta de Twitter para visibilizar su contagio pese a estar vacunado y pedirle a la gente que vaya a inmunizarse contra la enfermedad: "Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones".

.

"Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, ¡sigan cuidándose y vacúnense! Por ustedes y los demás", cerró el periodista en sus redes.

Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones. Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, sigan cuidándose y vacúnense!!! Por ustedes y los demás. — JORGE RIAL (@rialjorge) December 22, 2021

Tanto él como su pareja, Romina Pereiro, y sus respectivas hijas, si estuvieron en contacto, deberán permanecer en aislamiento para evitar la continuación del contagio de la enfermedad.