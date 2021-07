Los últimos antecedentes de Jorge Rial en la televisión han sido fallidos. Luego de estar al frente de “ Intrusos” durante casi dos décadas, decidió marcharse de la conducción para encabezar un nuevo proyecto en la pantalla de América TV. Sin embargo, “TV Nostra” no alcanzó el mes de duración ya que el padre de More decidió dar por terminado el incipiente ciclo.

Apenas se conoció el final de su nuevo programa, distintas especulaciones lo acercaban a “ Intrusos”, aunque Rodrigo Lussich y Adrián Pallares quedaron en la conducción del show. El conductor de “Argenzuela” en Radio 10 habló por primera vez de su final de ciclo en el icónico programa de espectáculos.

.

Rial publicó una caja de preguntas en su cuenta de Instagram. Muchos seguidores realizaron consultas y hubo varias relacionadas al ciclo que condujo durante más de 15 años. A través de una serie de historias, reveló algunas cuestiones que los usuarios de las redes deseaban conocer.

Algunas de las historias que publicó el conductor.

“No pasó nada raro, se terminó un ciclo y el programa ya había tocado su techo”, expresó acerca de su salida del programa. Además, el ex conductor se sinceró sobre la actual versión del ciclo: “Amo ese programa y quiero a los que están allí. Yo los elegí. Están buscando su estilo y nunca los criticaría. Intrusos fue una parte fundamental de mi vida y quiero que les vaya bárbaro. No busquen ahí que no van a encontrar nada”, dijo en una de las historias.

El mensaje que llamó la atención de muchos seguidores fue acerca de la posibilidad de regresar al programa. Sin explayarse, Rial sentenció sin mencionar a sus ex compañeros: “Yo también los extraño. A ustedes, al público”.