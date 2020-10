Jorge Rial se convirtió en noticia en los últimos días tras varios escándalos que se vinculan entre sí. Por un lado, su hija More Rial realizó un contundente descargo contra el periodista y reveló el mal vínculo que tiene con su esposa, Romina Pereiro. Mientras que por el otro, el comunicador tuvo un tenso cruce con Patricio Giménez, quién tras amenazarlo habló de forma despectiva sobre la nutricionista.

Como si fuera poco, la ex de Facundo Ambrosioni felicitó al hermano de Susana Giménez por animarse a desafiar al conductor de "Intrusos".

En medio del escándalo, Rial utilizó su cuenta de Instagram para realizar un intenso descargo y apoyar a su gran amor en el día de su cumpleaños. "Cuando el viento sopla fuerte hay que abrazarse a lo que mejores raíces tiene. Por eso, me acurruco en vos desde hace más de tres años. Gracias por cobijarme cuando tenía miedo, darme sombra cuando las cosas quemaban y tranquilidad cuando todo era caos alrededor. Sos el lugar donde voy cuando parece que no queda nada. Cuando siento que detrás de cada puerta está el mismo paisaje de siempre. Cuando tengo más preguntas qué respuestas. Cuando siento que ya está y no, no está nada. Porque no está nada. Todo está por venir", escribió Jorge en su último posteo.

Y continuó: "En lo que viene es donde hay que gastar toda la escritura y exprimir a Cervantes hasta la última gota. Y si se acaba el castellano, buscar otras lenguas hasta encontrar las palabras justas para definirte. Una y mil veces. En silencio o a los gritos. Con una caricia o una mirada. En las buenas y en las malas En todas. En realidad, esto es por tu cumpleaños... Pero todos los caminos me conducen a agradecerte".

"Por estar ahí cuando no era el lugar más cómodo. Por darme amor casi como un remedio que me iba a curar de todas las enfermedades del corazón. Por insistir. Por no bajar los brazos. Por ser mejor persona que yo y que me enseñes a cambiar sin querer enseñar. Así. Porque te sale. Y lo compartís", expresó el periodista.

"Porque eso es el amor. Compartir. Saber que estás sin tener que estirar la mano para comprobarlo. Porque estás. Porque estoy. Ahora que vengan los vientos y las tempestades. Pero también los amaneceres. Feliz cumple, mi amor. Mirá a tu alrededor. Lo construiste con todo tu esfuerzo", sostuvo el conductor. Y concluyó: "Ese es el mejor regalo. Disfruta de la vida. De tus hijas. Yo te miro abrazado a esas raíces que me mantienen de pie. Yo me abrazo a vos. Cómo cada día del resto de mi vida".

Por su parte, la nutricionista compartió un dulce posteo en sus redes mientras sopla las velitas y agradece a sus amigos y familia por el gran amor que le dan: "Mis deseos son paz y amor. Estoy feliz de tener las hijas y el marido que tengo, mi familia incondicional y la familia con la que la vida me sorprendió cuando menos me lo esperaba, mis amigos que están siempre al lado mío y el mejor equipo de trabajo del mundo".