La cuarentena obligatoria obligó a Jorge Rial a mantenerse alejado de su nieto Francesco Benicio, quien cumplió un año el pasado 27 de marzo. La distancia hace que el periodista se pierda el crecimiento del pequeño como momentos importantes de su infancia. Pero el fin de semana, sorprendió con un un emotivo reencuentro ya que compartió una foto del hijo de Morena Rial en sus redes sociales.

"Hablame de complicidad y alegría. Ayer pasé el mejor domingo de mi vida. Ver a mi nieto un rato. Disfrutar el amor que se tiene con Emma. Cómo jugaron. Cómo lo cuidó. ¡Y la siesta que nos hicimos los cuatro! Eso sí, ahí eligió los brazos de @romipereiro. Los amo", escribió el conductor en su cuenta de Instagram dejando en claro que el pequeño estaba en su hogar junto a su esposa y la hija de ella.

Pero la publicación dio que hablar entre los usuarios de la red social quienes interpretaron que el conductor de "Intrusos" rompió la cuarentena. Para evitar inconvenientes, el periodista aclaró su situación y contó lo sucedido: "Para los que se enojan. Fue un caso de fuerza mayor. Mi hija tuvo un problema de salud y por eso lo fui a buscar. Con todos los permisos y recaudos del caso. No fue recreativo. No tome un avión. No me crucé con nadie. No use transporte público. Una vez que se superó el momento volvió con su madre. Relax y gracias por preocuparse".

"Fue un caso de urgencia. Tranquilos. No se rompió nada. Estuvo el tiempo necesario y volví a llevarlo. Solo y con todos los recaudos del caso. Más el permiso. No fue recreativo. Gracias por preocuparse", finalizó.