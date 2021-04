Evidentemente, siempre van a estar situados en veredas opuestas, no importa de qué tema se trate. En los últimos tiempos, Jorge Rial y Viviana Canosa parecían haber llegado a una suerte de acuerdo tácito de no agresión. Pero la pandemia de Covid-19 volvió a ensanchar las grietas tan argentinas; y en el caso de los ex compañeros no parece posible una armonía duradera.

Canosa se manifiesta muy crítica sobre algunos aspectos de la cuarentena y hasta de la vacunación. Esta semana volvió a ponerse en el centro de la polémica al desconfiar de los hisopados. En este contexto, dijo en su programa: "Una vacuna te puede matar", a lo que Rial contestó en su Twitter, adjuntando una captura de ese momento de "Viviana con Vos": "¡Y la desinformación ni te cuento!".

Y la desinformación ni te cuento! pic.twitter.com/BCknfHtVNl — JORGE RIAL (@rialjorge) April 13, 2021

El ex "Intruso" tiene otro enemigo mediático en su propio canal: Horacio Cabak. En "TV Nostra", Jorge hizo una crítica que pareció estar dedicada a su colega, actualmente internado en terapia intensiva por una neumonía bilateral derivada del coronavirus.

Si bien no dio nombres propios, con sus palabras recordó un cuestionamiento que había hecho en septiembre de 2020 al gobierno por las medidas de restricción de circulación. "Algunos que decían 'están haciendo decretos y tenemos que pedir permiso hasta para ir a cag...'. Bueno, a esos les limpiaron el c... los enfermeros, los terapistas, los kinesiólogos. Esos les limpiaron el c...", disparó Rial.