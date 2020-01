"Si hay mucha pobreza, que la gente se vaya al campo. Nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Hay que enseñarle a la gente del norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero", fue la frase que disparó Susana Giménez en Punta del Este y que generó indignación en muchas personas.

Una de ellas fue Jorge Rial. Al escuchar los dichos de la diva, el conductor de "Intrusos" utilizó sus redes sociales para hacer referencia la tema y, a través de su cuenta de Instagram, un usuario le preguntó qué opina de las "bolude..." que dijo Giménez.

Fiel a su estilo, el periodista disparó: "Lo acabás de definir vos. Bolude...".

Sin embargo, eso no fue todo. Mismo el domingo pasado Rial expresó su opinión sobre lo ocurrido con la conductora. Por medio de su Twitter, escribió: "No se le puede perdonar todo porque es @Su_Gimenez. Nos reímos del auto trucho, del padre Grassi y de los beneficios impositivos que le dió @mauriciomacri. Pero ya está bien. No todo esta permitido. Ni es una gracia".