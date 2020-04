A casi un mes desdes que se dictaminó la cuarentena obligatoria para prevenir la propagación del coronavirus, Jorge Rial reveló a través de sus redes sociales que extraña a su pequeño nieto, Francesco, y por eso le dedicó un tierno posteo en Instagram.

El conductor de "Intrusos" cumple con el aislamiento social en su casa junto a su hija Rocío, su pareja, Romina Pereiro, y las hijas de ella. Mientras que More Rial vive en su propio domicilio con su pareja, Facundo Ambrosioni, y su pequeño. Por lo tanto, hasta que no se termine el período de prevención por la pandemia, los encuentros en persona no son posibles.

.

En estas últimas semanas, Francesco aprendió a caminar. Además, a fines de marzo, cumplió su primer año de vida. Al respecto, el periodista de espectáculos lamentó no poder compartir con él esos importantes pasos de su crecimiento. Por eso, el comunicador transmitió sus sensaciones en un adorable video que publicó en sus redes y en donde se lo ve a su nieto muy divertido en su andador.

El recuerdo de cuando nació Francesco.

"¡¡¡Lo extrañoooooooo!!! Crece y crece", escribió el periodista junto a un emoji de corazones como descripción de las imágenes y generó miles de reacciones entre sus seguidores. La publicación muestra a Francesco mientras come y juega.