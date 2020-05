El martes se destapó la olla de la estafa piramidal en la que están involucradas varias famosas de la farándula argentina. Se trata de una "maquinita para la piel" que promete hacer milagros por un precio exorbitante.

DiarioShow.com habló con la cosmetóloga Daniela López, conocida como "Dada" en las redes, quien aseguró que las famosas e influencers no son víctimas, sino cómplices de la estafa. Para entrar en el "negocio" hay que hacer una importante inversión inicial para comprar productos que después le resulta imposible vender a la gente que no cuenta con millones de seguidores como ellas.

Cinthia Fernández, Zaira Nara, Marcela Klosterbooer, Jésica Cirio, Stepahnie Demner, Nai Awada, Yanina Latorre, Laurita Fernández, Julieta Nair Calvo, Silvina Escudero, Nicole Neumann, Sol Pérez, Sofía Zamolo, Belu y Emi Lucius, Lourdes Sánchez, Chechu Bonelli, son algunas de las famosas involucradas.

Luego de que saliera a la luz la estafa, algunas famosas se distanciaron de los productos de Nuskin, como la China Suárez, Tefi Russo, Noelia Marzol y Jimena Barón.

El miércoles, Jorge Rial utilizó su Twitter para criticar fuertemente la estafa y a las famosas e influencers que son cómplices. Dentro de ellas se encuentra su hija Morena, quien tiene una cuenta en Instagram donde vende los productos de la marca.

Además, la joven ya había sido criticada por recomendar unas misteriosas gotitas para adelgazar.

.

"Me encantan las/los famosos que bancaron a todos los chantas tratando de justificarse. Cagaron gente. Usaron su fama y su influencia para sacarle plata a sus seguidores. Estafaron la confianza de la gente que los quiere.Incluso More Rial, hija de Jorge, vende las máquinas", escribió Jorge lapidario.

Y agregó: "Se justifican diciendo que ellas no compraron las máquinas de #Nuskin. Y no campeona, la guita se la sacan a tus seguidores. Son parte de la estafa. Les van a seguir creyendo?".

Inmediatamente, los usuarios de Twitter le recordaron que su hija está involucrada y el conductor no se hizo el distraído.

"Alguna vez me llevó a una fuerte pelea con mi hija por este tema. Ofrecen dinero fácil. Y qué famoso no se tienta con algo que no conlleve laburar?", reconoció.

Cuando Morena y Jorge se pelearon públicamente y empezaron circular audios entre padre e hija, en uno de ellos el periodista le reclamaba a la joven que había utilizado su tarjeta de crédito para comprar una enorme cantidad de productos que no le podía vender a nadie.