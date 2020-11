Cuando finalmente parecía que la relación entre Jorge y More Rial estaba atravesando un momento de armonía y paz, la mediática le volvió a declarar la guerra a su papá en las redes y lo acusó de no querer darle más dinero para mantener económicamente a su hijo, Francesco. Tras la decisión del conductor de "Intrusos", More advirtió que piensa "empezar a prostituirse o ir al semáforo a pedir monedas".

More y Jorge Rial se encuentran en medio de una batalla mediática

Además de los inconvenientes económicos, la joven cuestionó a su padre por supuestamente darle más importancia a Romina Pereiro, pareja del presentador, y a los hijos de la nutricionista, antes que a sus propias hijas y nieto.

A pesar de las diferencias entre padre e hija, More reveló que no descarta reconciliarse con el periodista de espectáculos por la buena relación que mantiene Francesco con su abuelo. Para sorpresa de todos, luego de que More se mostrara conciliadora, Jorge compartió una foto de la tierna videollamada que estaba haciendo con el pequeño.