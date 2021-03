La enemistad entre Jorge Rial y Juana Viale vuelve a tener un nuevo capítulo. En esta oportunidad, el ex conductor de "Intrusos" criticó el trabajo de la actriz e hizo pública su opinión a través de sus redes sociales.

El detonante fue una publicación de Twitter en donde recordaba que el 16 de marzo de 2018 se estrenaba "Edha", la serie argentina de Netflix creada por Daniel Burman y protagonizada por la nieta de Mirtha Legrand que contaba la historia de una exitosa diseñadora que conoce a un hombre misterioso (Andrés Velencoso).

Al ver el posteo, el presentador televisivo de TV Nostra lanzó ácido: "Una bosta". Hasta ahora, no se conoció respuesta alguna de la artista ante la crítica del padre de More Rial, de todos modos, en su momento contestó a todos aquellos que la denostaron por su papel en la ficción.

"A mí me han llegado muy buenas críticas, por los que entendieron el personaje, todos los que la criticaron hablaron de una Edha, muy fría, muy poco expresiva, y los que pudieron ver eso en dos o tres capítulos que me imagino que es la totalidad de lo que han visto, es cuando han emitido un juicio. Para mí las malas críticas son muy positivas, porque hablan de un resultado de los tres primeros capítulos, personas que no vieron la serie entera", sostuvo en una entrevista radial.

.

"Hay algunas cosas que ni me llegan porque me cuido de la gente que quiere hacer daño porque es muy fácil emitir un juicio, la crítica sobre el trabajo de uno yo la escucho y la recibo y la entiendo también, siempre hay cosas para mejorar. Como sé lo que hice, lo que no hice, lo que es criticable, también entiendo la cizaña, el criticar por criticar, querer destrozar a alguien que hasta a veces da más rating", cerró.