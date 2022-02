Jorge Rial no suele tener vueltas para emitir su opinión sobre las personas, aunque no siempre las nombra. El ex conductor de "Intrusos" ya tuvo más de una discusión mediática con alguno de sus ex compañeros en el ciclo de América y en las últimas horas agregó otra polémica a su lista.

A través de su cuenta de Twitter, dejó un misterioso mensaje. El periodista sorprendió con sus palabras: "Agradezco a todos los ex compañeros que me recuerdan con sus rebuznos. Su atención hacia mi es admirable". Además, agregó con tono irónicó: "Disculpen que mi interés por ustedes no sea el mismo".

.

El picante tweet finaliza: "Les perdí el rastro desde que estaban a mis costados intentando no chocarse con las palabras cada vez que se las daba". El padre de More Rial no nombró a nadie, por lo que despertó muchas especulaciones sobre a quien se refería, además de que pasaron muchos panelistas a lo largo de su ciclo como animador del programa.

Jorge Rial apuntó contra uno de sus ex compañeros.

Fue Ángel de Brito quien se animó a decir uno de los nombres que podrían tener sentido. "Me parece que habla de Marcela Tauro", escribió como respuesta a dicha publicación en Twitter. Cabe recordar que la periodista mencionada estuvo al lado del conductor durante mucho tiempo y es considerada una de las integrantes históricas del ciclo.