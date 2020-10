Martín Cirio, más conocido como "La Faraona", se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que trascendieran impactantes mensajes publicados en Twitter hace unos años. En los mismos hacía referencia a su deseo sexual con menores de edad.

Es por eso que rápidamente, los usuarios de las redes se mostraron indignados con el youtuber y lo acusaron de pedófilo. Sin embargo, el descargo del mediático no tardó en llegar en el cual se mostró arrepentido: "Un chiste no me convirte en pedófilo, me convierte en un pelot..., en un insensible, en un montón de cosas que me hicieron escribir eso pensando que era gracioso".

.

Pero sus palabras no alcanzaron y hasta la agencia que lo representaba decidió sacarlo debido a la polémica. Además, Natalie Weber y Jorge Rial salieron a defenestrarlo.

El conductor de " Intrusos" volvió a arremeter contra Martín, pero esta vez en su red social donde escribió: "¿Ya caducó ese ser nefasto llamado La Faraona?". Asimismo compartió una imagen del joven junto a Yanina Latorre, su hija Lola, Santiago Maratea, Lizardo Ponce y Lucas Spadafora, y agregó: "Tuvo cómplices que son de la misma calaña".