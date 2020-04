Jorge Rial quiso dar el ejemplo y por eso optó por seguir conduciendo " Intrusos" desde su casa. Por recomendación de su médico, el periodista se queda en su hogar por pertenercer al grupo de riesgo. Sin embargo, el coronavirus no lo impide seguir realizando su tarea.

Junto a sus compañeros Adrián Pallares, Guido Zaffora y Rodrigo Lussich, el conductor lleva toda la información a su público en medio de la cuarentena. Pero esta vez llamó la atención en las redes sociales por un cruce que tuvo con una usuaria a raíz de uno de los cuadros que tiene colgado en su living y que fue visto durante su transmisión por videollamada en el ciclo de América.

"Este señor haciendo el programa desde su casa con una obra de Kemble en la pared que le vendí a Jorge Lanata... Dios mío", escribió Julieta Kemble (@kemblejulieta) y adjuntó una captura donde se la pintura detrás de Rial.

El tuit que generó el cruce.

El comunicador vio el tuit y no se quedó callado. Al respecto, respondió filoso: "Y si. Las obras se venden para que puedan vivir los inútiles y vagos de los hijos. Tu caso, por ejemplo". A lo que la usuaria le contestó: "Este señor me tiene bloqueada!!! Gracias a mi inutilidad podes comprarla en todo caso!!! Un beso grande!!! Como se ve lo ignorante que sos en el tema, sino no dirías eso. Besitos".

¡Y eso no fue todo! Varios usuarios adhirieron a la mujer y destrozaron a Rial por su aptitud. "¿Y las hijas de él de qué trabajan?" y "Uno ve en el otro lo que es uno, uno ve en los hijos del otros lo que ve en los propios. Principio básico de psicología" fueron algunos de los comentarios.

El periodista fue repudiado por su respuesta.