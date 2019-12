Jimena Barón se destaca por su talento, su carisma y su autoestima. No tiene prejuicio de mostrarse tal cual es y resiste a todas las críticas sobre la crianza de su hijo Morrison.

En su cuanto a su carerra musical, este año lanzó su nuevo álbum y firmó contrato con una reconocida discográfica. Tal es así que para celebrar su gran año decidió compartir una llamativa foto en Instagram, donde se la ve a cara lavada y despeinada.

Las fotos de la actriz suelen ser muy producidas, con vestuarios llamativos, mucho make-up y poses sensuales, pero en su última publicación no repitió ninguna fórmula. La intérprete se mostró al natural, sin filtro y muy reflexiva acerca de su presente.

.

"Es un cierre de año increíble que no sería posible sin ustedes que me bancan a muerte", remarcó en referencia a sus fanáticos.

Luego, la cantante habló de su show con entradas agotadas en el Teatro Ópera y se sinceró: "El año pasado cerrábamos La Tonta Tour en el Opera también, pero con un show que nos costó vender".

Además, cuestionó: "Como de costumbre, me criticaban y me fajaban en todos lados. Dolió, duele a veces, y me pregunto cuánta gente habrá que deja de luchar y de hacer lo que quiere por el dolor que causan las críticas ajenas y los comentarios violentos y humillantes".

En ese sentido, destacó la importancia de "salir con toda a pesar de las críticas". "Más allá de que duela y que uno se sienta solo y muchas veces flaquee y no tenga los ovarios para salir con toda a pesar de las críticas, hay que salir con toda a pesar de las críticas", enfatizó.

"Yo tengo una personalidad de mierda (heredada de mi abuela Beba y mi papá) tengo carácter fuerte y digo todo lo que pienso, necesito siempre expresarme, descargarme, a veces llorar, pero sigo con mi vida y mis sueños como una ninja con espada", exclamó.

Y cerró el posteo con un consejo: "Si son buena gente, confíen, se untan en manteca (pa' que resbale todo) y siguen con los ovarios en alto, ¡todo llega!".