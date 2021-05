A pocos meses de separarse tras una conflictiva relación con Tomás Costantini, Jimena Campisi dio a luz a su hijo Milo en 2012. Aunque pensó que el mal vínculo con el padre de su hijo había terminado con el nacimiento de su primogénito, eso no fue así ya que por años se mantuvieron enfrentados por la cuota alimentaria que le corresponde al menor.

Además, la actriz reveló en algunas entrevistas que el responsable de hacerse cargo de la manutención de Milo fue su abuelo Eduardo Costantini. Sin embargo, en las últimas horas la modelo se mostró cansada del conflicto con su ex y reveló que no aparece en las audiencias para fijar el nuevo monto de cuota para su pequeño.

"CINCO AUDIENCIAS (SIC). El padre de mi hijo no es capaz de aparecer ni por Zoom ni en la vida real. Hace ocho meses que ni siquiera lo ve", comenzó Jimena, indignada, en Instagram.

Milo, el hijo de nueve años de Jimena Campisi y Tomás Costantini.

Luego escribió furiosa: "No es capaz ni de proponer una cuota alimentaria digna para Milo. Tuvieron que citar a los abuelos y tampoco quisieron aparecer. Soporté 8 años de cuota alimentaria ridícula para que por lo menos genere un vínculo. Ya entendí, el amor no se puede comprar pero el sufrimiento no es gratis tampoco".

Y por último, disparó contra él y su millonaria familia: "Justicia. Háganse cargo de lo que le corresponde a Milo. Bastante daño psicológico le hicieron asique tengan al menos la dignidad. Dar la cara y cumplir con la ley. Muchos millones y cero valores. Qué tristeza".