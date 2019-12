A pocas horas de Navidad, Jimena Barón compartió un posteo característico a su estilo. Con alegría y entusiasmo, la intérprete de "La Cobra" se vistió con colores navideños y bailó en tanga con su hijo Momo.

Con la canción "Jingle Bell Rock" de fondo, madre e hijo montaron una coreografía que divirtió a los más de seis millones de seguidores de la artista en Instagram. No obstante, más allá de la anecdótica y sensual grabación, la actriz optó por dejar un reflexivo mensaje.

"Con este video que mejor representa a esta 'family'(familia) les deseamos hermosas fiestas. No se peleén, si se pelearon pidan perdón o perdonen. No juzguen, que cuando uno abre el coco y da chances inesperadas, suceden cosas mágicas. Disfruten, hagan papelones. El pedacito lleno del vaso, por más pequeño que sea, agradézcanlo un montón. Agradezcan la salud, que vale todo el oro del mundo. Háganle un huequito al amor los que ya no creen, ¡miren que existe! y anda por ahí a la vuelta", escribió Barón.

Y continuó: "Manden a la mier.. a toda la gente chot... que no los valora y se encarga de hacerlos sentir mal. Hay mucha gente en el mundo, anímense a mandar a cag... y conocer gente nueva. ¡Disfrútense! A ustedes mismos antes que a nadie. Ámense, cómprense un regalito y 'skabiense' rico pensando todo lo bueno que vendrá".

"A quienes tuvieron un año jodido los abrazo fuerte, deseo con el alma que se venga un año mejor. Y a quienes la rompieron toda que la sigan rompiendo y compartan, regalen, den, ayuden...que así la vida es más bonita, que de acá no nos llevamos nada más que un alma plena y bondadosa y que todo vuelve", sostuvo la mediática. Y cerró: "Escriban sus propias reglas y vivan la vida que se les cante el og...¡Les mando todo mi amor con este súper outfit navideño! ¿O qué esperaban de mí? ¿Una postal con un reno?".