Luego de compartir varias semanas con Daniel Osvaldo en su departamento de Banfield, Jimena Barón compartió un momento muy subido de tono que vivió con el futbolista en las redes y así crecieron aún más las sospechas de sus seguidores sobre un posible reencuentro sexual.

En plena cuarentena por coronavirus, la artista se mudó hacia el domicilio del padre de su hijo Momo ya que tiene tendinitis en su hombre y debe tener asistencia constante. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete suele postear parte de su día a día en la residencia ubicada en el sur del conurbano bonaerense.

En una de sus últimas historias se puede ver la buena conexión que Jimena mantiene con Osvaldo pese a su polémica separación años atrás. Recostados sobre el sillón, ella empezó a masajear su rostro con una crema especial, y él no pudo evitar subir la temperatura del momento con picantes comentarios.

"¿No sentís medio caliente esta?", indagó "La Cobra". Segundos después, ambos se tentaron por el doble sentido que podría tener su consulta. Rápido y con un tono más atrevido, él respondió: "Y sí, me hacés calentar... ¿Y vos?".

Ella, de inmediato, esquivó la picante pregunta y replicó seria: "En serio… porque la vitamina C para mí se puede sentir un poco caliente".

No obstante, la cantante alimentó aún más los rumores de reconciliación. Durante un vivo de Lizardo Ponce y Martín Cirio (La Faraona), la artista participó a través de los comentarios y se animó a contestar una osada pregunta. "¿Podrías aguantar la calentura viviendo con un ex en cuarentena?", interrogaron los influencers y ella disparó tajante: "NO".

Por otro lado, compartió un reflexivo posteo en Instagram donde habló de buscar la felicidad a pesar del complejo momento que se vive por la pandemia. "Una vecinita escribió “Todo va a pasar” y lo pegó en la puerta de la casa. Después siguió la vuelta al perro y saqué muchas fotos con su frase en la cabeza. Yo espero que se regalen ser felices con la fórmula que sea, creo que la vida es hacer experimentos con el alma para encontrarla. Espero que se llenen de fotos lindas, todas las que puedan, por que eso, lo más lindo, también va a pasar", expresó en la descripción de la publicación en la que adjuntó varias fotografías junto a su hijo y el futbolista.

