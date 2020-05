Jimena Barón festejó su cumpleaños número 33 junto a su hijo, Morrison, y su ex pareja, Daniel Osvaldo, lo cual sorprendió ya que la actriz lo había denunciado en su momento por violencia de género. Aunque eso no es todo ya que también le dedicó canciones como "La Tonta" y "La Cobra".

Sin embargo, la cantante dejó atrás los cruces con su ex y decidió volver a convivir con él a pesar de que está prohibido debido a la cuarentena por coronavirus. Según explicó Jimena, se debe a un pedido de su pequeño al que no pudo negarse.

Sin pudor y sin pensar en las críticas, Barón muestra la intimidad de su convivencia "parental" junto Osvaldo y genera repercusiones en el mundo digital. Este miércoles, volvió a subir llamativas historias a su cuenta de Instagram pero estas hablan de un claro acercamiento que podría terminar en una pronta reconciliación.

"Roberto se sacó la remera", explicó Jimena mientras filmaba al futbolista y luego con un primer plano de su cara agregó: "No mires, no mires". Sin dudas, la ex pareja mejoró su relación... ¿vuelven?

¡Mirá!