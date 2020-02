"Puta", el nuevo tema de Jimena Barón, fue un escándalo desde antes de su lanzamiento. Tras una campaña polémica, miles de personas repudiaron a la cantante de 32 años y hasta fue denunciada por AVIVI (Asociación de Víctimas de Violación), motivo por el cual debió suspender shows y mantenerse en silencio por un tiempo.

Pero después de tanta vorágine, la actriz reapareció y afrontó las críticas. Su controversial tema se lanzó el viernes pasado y, como era de esperar, fue amado por unos pocos y odiado por una gran mayoría. Es por eso que Barón se hizo presente en las redes y cuestionó a todos aquellos que la destrozaron.

"No resiste análisis esta canción, la letra es una pelotudez. Me causa gracia que me quieran ofender, como si fuera Borges, no, claro que no. Analicen una canción del Flaco Spinetta, de algún poeta. Esta es una canción para bailar, para mover el culo. (Dicen) que es ordinario el video, la letra. ¿No me digas? Yo creí que ‘le dejo mansito el lagarto’ era poesía pura", comenzó a decir la mediática a través de sus historias de Instagram.

.

"(Dicen) que el marido, ¿el marido de quién? No hablo de ningún marido, hablo de ‘mamita’. Yo así de groncha y puta tengo las mismas posibilidades de estar con el mismo chabón que vos. (Dicen) que los niños, que mi hijo, que el ejemplo. Mi hijo escucha música, tiene Spotify en su Ipad. Intento controlar lo que escucha, así y todo escucha un montón de barbaridades que le tengo que explicar. Prefiero que escucha mi canción ‘Puta’ y mi explicación que tiene un significado que para mí es importante. Todas las mamás que decidan lo mismo con sus hijos, a respetar, respetar la manera de ser mamá de todas", sostuvo Jimena.

A su vez, le sugirió a sus "heaters" no hacerse "mala sangre" ya que hay un montón de artistas a los que pueden escuchar y analizar. "Amo sus videos y agradezco que saqué una canción y ya esté viralizada. Los veo felices en las historias bailando. Y (agradezco) a las minas que me cuentan historias y situaciones por mensaje directo. Yo quería que estén contentos muchas y muchos", agregó.

"Si una chica se siente mejor y va a bailar vestida como le gusta y no le importa una mierda lo que le digan y está orgullosa de cómo es… esa es mi única meta y ya con ustedes contentos, yo ya gané, es lo único que quiero", concluyó.