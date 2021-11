Jimena Barón siempre se muestra muy activa en redes, ya sea entrenando, cocinando, cumpliendo con obligaciones laborales o simplemente pasando el rato con alguna foto o video cómico. Sin lugar a dudas, su energía es inagotable, y parecería ser que su hijo Morrison, que tuvo con su expareja Daniel Osvaldo, heredó la misma cualidad.

.

Para su mala suerte, este atributo es justamente lo que le está generando problemas en la convivencia con su hijo. Así lo describió la cantante en su Twitter: “Morrison arranca natación, no tanto por el hecho de que haga un deporte y tenga una vida saludable, sino porque no me fumo los niveles de energía que maneja”. Y en un tono gracioso, agregó: “Niveles que son idénticos a los míos, perdón a todos los que me rodean”.

El hijo de Jimena Barón, Morrison, tiene 7 años.

De todas formas, parece que la estrategia no funcionó porque ayer a la noche mientras cumplía con sus obligaciones en "ShowMatch: La Academia", la actriz subió una foto del chat con la niñera del nene durante la medianoche. "Tu hijo todavía está despierto", decía el mensaje de la cuidadora. El desconcierto de "La Cobra" fue total, ante el exceso de energía de su hijo.

El mensaje de Jimena Barón, ante la energía de su hijo.

Hoy por la mañana, la cantante posteó una nueva foto de su hijo a las 7:30, molesto por que durmió poco. "Natación no funciono, está de pésimo humor porque durmió cinco horas y post agua comió como un mamut. No es negocio", escribió la cantante. Si bien este plan falló, de seguro pronto sabremos cual será la próxima idea de la bailarina para nivelar los niveles de entusiasmo del pequeño.