La cuarentena obligatoria hizo que Jimena Barón esté las 24 horas del día con su hijo Morrison en su hogar. Si bien la cantante disfruta de estar con el pequeño, confiesa que dejó de tener tiempo para su intimidad.

"A mí me pasa con esta criatura de Dios, y no sé si le pasa a otra mamá o papá, es que mi hijo se me pega, me copia el horario. Entonces, yo me levanto, él se levanta; yo me duermo, él se duerme, tipo 2 de la mañana", comenzó a contar la actriz en sus historias de Instagram sobre su gran problema.

"¡No me queda ningún horario 'de adulto'!", anunció la intérprete de "La Cobra" espantada. Y agregó convencida: "Desde que esto empezó, no vi una sola película para grandes, no pude ver el noticiero más que con el teléfono, y no pude... otras cosas".

¡Se quedó sin películas para adultos!

"Como no tiene reloj, no sabe qué hora es. Voy a amasar pizzas ahora, que son las seis de la tarde, le voy a dar la pizza, le voy a decir que es mucho más tarde y que se duerma. Y voy a intentar ver una película para grandes", concluyó Barón.

¿Podrá lograrlo?