El picanteo entre Jimena Barón, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo parece no terminar y en esta ocasión fue la jurado de "ShowMatch: La Academia" quien tiró la primera piedra. En el marco de su participación en "MasterChef Celebrity 3", fue Juariu quien compartió su hipótesis sobre el cruce.

"La Cobra" sorprendió a sus más de 5,8 millones de seguidores de Instagram con un inesperado mensaje en Instagram al sugerir una aplicación que cuenta pasos: "Pueden ir caminando deseándole el mal a alguna persona chota o a la actual de algún ex, pero como todo vuelve, es mejor no desear el mal. No es bondad, es inteligencia".

La filosa story de Jimena Barón... ¿para Gianinna Maradona?

.

Después, el exjugador de fútbol borró todas las publicaciones que tenía en su plataforma con la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe. A partir de este accionar, Gianinna no se quedó atrás y arremetió contra todos.

La drástica decisión de Daniel Osvaldo en redes.

"Cuando su ´sinceridad´es capaz de bajar una autoestima, cállese. Cuando su ´opinión´ es capaz de desmotivar a alguien, cállese. Cuando su ´crítica constructiva´es capaz de disminuir a alguien, cállese. ´Verdades´ sin empatía son apenas conveniencias emocionales para satisfacer su egocentrismo", escribió Gianinna Maradona en su cuenta de Instagram en el marco de crisis romántica con Daniel Osvaldo.