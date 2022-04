Jimena Barón suele compartir gran parte de su rutina en sus redes sociales, donde reúne a millones de seguidores. Sin embargo, más de una vez generó gran polémica al revelar conversaciones que tiene con su hijo Morrison, en especial por las respuestas que el niño le brinda a pesar de su edad.

Esta vez la ex jurado de "ShowMatch: La Academia" acudió a su cuenta de Twitter para detallar una sorpresiva frase que le mencionó el nene fruto de su relación con Daniel Osvaldo. "Mi hijo (24/7 juntos) me pidió que lo busque al mediodía por el colegio así almorzamos y pasamos más tiempo juntos", comenzó.

.

Sin embargo, lo llamativo llegó después. "Antes de dejarlo en el cole le compro figuritas que se mete en el bolsillo muy abultado". Para cerrar su relato, Jimena Barón escribió: "Se despide diciéndome: 'Gracias ma, la pasé re bien y ahora parece que tengo alto pito'".

Jimena Barón generó polémicas en las redes sociales.

Claro que el tweet no pasó desapercibido y generó muchas críticas en sus comentarios, mientras que también hubo respuestas en defensa de la cantante. Fiel a su estilo, la ex pareja del Tucu López no le dio lugar a los cuestionamientos y no salió al cruce de ninguna acusación sobre la crianza de su hijo.