Desde el comienzo de su incursión en las redes sociales, Jimena Barón suele divertir a sus más de 5,8 millones de seguidores con graciosos y emocionantes momentos de su vida cotidiana y profesional.

La jurado de "ShowMatch: La Academia" no escatima en el "filtro" y no pasa vergüenza por lo que su contenido puede pasar de una foto hot a un meme que muchos no publicarían. Por esto mismo, "La Cobra" sorprendió a sus fanáticos con el inesperado accidente que vivió en el baño de su casa.

.

En la mañana del miércoles, Barón debió sacarse sangre para poder realizarse algunos estudios de rutina y animó a sus fans a hacerlos: "Me sacaron sangre, no me desmayé pero siempre quedo como angustiada y sintiéndome pésimo. Chequeos anuales. Háganse".

.

Minutos después, Jimena se dirigió al baño para comenzar su día pero vivió un chocante momento que narró en sus historias de Instagram: "Chicos, hoy me levanto dormida y completamente traumatizada porque me tenía que sacar sangre. Entonces, había hecho pis y voy a tirar la cadena pero antes me llevo puesto mi cepillo gigante para lavarme la cara y se va por el inodoro".

"Osea, el cepillo tiene el tamaño de un calefón y no es que quedó trabada la cadena. ¿Cómo preparan el caño del inodoro? ¿La gente qué cag... microondas? Ni rastros de mi cepillo de cieno millones de pesos. La fluidez de mi inodoro... ¡volve!", expresó la cantante con indignación al perder su herramienta de limpieza.

¡Mirá el indignante momento que vivió Jimena Barón en el baño de su casa!