En la víspera de su cumpleaños y a un año de la vez que volvió a convivir con Daniel Osvaldo durante la cuarentena por coronavirus del 2020, Jimena Barón recordó su paso por la casa del ex.

En medio de la primera atapa de la pandemia, La Cobra decidió instalarse largas semanas en la casa de su ex en Banfield y vivieron un fogoso acercamiento. Antes de desaparecer de las redes sociales, la artista mostraba cada minuto de su día a día en el hogar del ex futbolista junto a Momo, el hijo que tienen en común.

.

Incluso celebró sus 33 años allí y sorprendió a todos sus seguidores por entonces. "Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano el perro y el papá y con vos también, quedate. Padre adhiere, quedate", explicó en su momento acerca de su abrupta decisión.

Jimena Barón habló de Daniel Osvaldo

Luego, las cosas con Osvaldo no terminaron para nada bien y de un momento para el otro, la artista tomó sus valijas y volvió a su departamento. Ahora, a solo un día de cumplir los 34 años, Jimena reflexionó sobre lo sucedido.

A través de historias de Instagram, se mostró motivada por la llegada de un nuevo cumpleaños que esta vez celebrará en su hogar. Bailando sensual y contenta, expresó: "¿Quién cumple años mañana y no lo festeja en la casa de su ex?".

Y luego le pidió a los usuarios: "Vos, que tanto me criticaste el año pasado, felicitame, dale. Vos sabés que sí". Días atrás, también le dedicó un posteo al deportista en el que un seguidor le dijo: "Jimena, no te la mandés este año...". Y ella respondió con una foto junto a Osvaldo pero tapándole la cara: "Ok. Igual no me dejen sola".