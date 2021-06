A un año de su fallida reconciliación con el papá de su hijo Morrison, Daniel Osvaldo y su posterior desaparición de las redes, Jimena Barón hizo un filoso análisis sobre su estado emocional y físico durante ese doloroso momento.

En medio de la cuarentena por coronavirus en 2020, la artista decidió mudarse temporalmente junto a su hijo a la casa de su ex pareja por un tema de comodidad para que el pequeño Momo no tenga que viajar tanto tiempo.

Sin embargo, la convivencia se convirtió en una forma de arreglar su relación con el ex futbolista. Después de tres meses en el hogar de Osvaldo, la cantante se separó, desactivó sus redes y se dedicó completamente a sanar las heridas.

Jimena Barón intentó reconciliarse con Daniel Osvaldo durante 2020.

"Yo estoy intentando entender algunas cosas... Una pelotu..., básicamente, porque aparte... bueno, no importa. No lo entiendo muy bien. Sí me justifico con la maldita pandemia... El encierro... Yo vivo en un departamento muy pequeñito y apareció él con la casa grande, la huerta. Y bueno, él... Yo me sentía más canchera porque ya había hecho el proceso Cobra-Tonta. No creo que sea un enganche. Me replanteé cosas, te vuelven un millón y medio de recuerdos”, analizó la artista en una entrevista para "Los Ángeles de la Mañana".

En la misma línea, la jurado de "ShowMatch: La Academia" compartió una serie de fotos en sus redes sociales para describir lo que sintió en ese momento. Para mayo 2020, Barón publicó una imagen en la que está mirando de costado y escribió: "Ya saben. Miren mi cara. Un flan mendigando migajas de lo que sea”.

Mayo 2020 para Jimena Barón.

Para junio 2020, la "Cobra" ironizó sobre su dolor y compartió una imagen de la película "Titanic", justo cuando el famoso barco se hundió luego de chocar contra un iceberg.

Junio 2020 para Jimena Barón.

Finalmente, para julio 2020, Barón decidió alejarse de la televisión y los medios y evitó todos los detalles de su separación con el papá de su único hijo: “Cerré redes sociales y me empecé a poner bien lejos de todo. Y preparar para volver”. Además, hizo una aclaración sobre su inminente regreso: “Aún no volví. Volver será mi nuevo tour y ahí entenderán qué estuve haciendo todo ese tiempo que me fui”.

Julio 2020 para Jimena Barón.