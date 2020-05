Esta semana, Sofía "Jujuy" Jiménez confirmó su separación de Juan Martín del Potro. La modelo aseguró que la cuarentena resaltó algunas diferencias entre ambos y por eso terminaron su relación.

Sin embargo, en "Los Ángeles de la mañana", Yanina Latorre aseguró que Jujuy le había encontrado mensajes en el teléfono al tenista y que uno de ellos sería de Jimena Barón, quien le decía que lo extrañaba.

Ahora, fue Jimena Barón quien decidió salir a hablar y negó contundentemente todo, además de contar que se comunicó con Sofía para aclarar las cosas.

"El tema es que lo que dicen deja como una tonta a una mina. Estuve ahí y se siente como el culo. Hablé con Sofi para que sepa que es mentira y que al menos no se fume el rumor, no se lo merece. Como veo que siguen, lo comparto así me sacan del injusto papel de villana", escribió en Twitter.