Jimena Barón se encuentra en un gran momento profesional como jurado de "ShowMatch: La Academia" y también personal por su incipiente relación con Matías Palleiro, el exnovio de la cantante Melina Lezcano.

Sin embargo, a pesar de haber confirmado su romance con el rugbier ante las cámaras del reality conducido por Marcelo Tinelli, "La Cobra" salió a desmentir su noviazgo de una forma muy graciosa que se viralizó rápidamente.

Jimena Barón, ¿de novia con un rugbier?

La artista sorprendió a todos sus fanáticos con una captura de pantalla de un chat con su supuesta pareja en el que se puede ver que le envió un mensaje muy picante: una fotografía de ella de espaldas y con una pequeña tanga sosteniendo una matera.

"Me hiciste acordar que te tengo que devolver el mate que me prestaste", se lee en el mensaje. En ese sentido, la cantante bromeó con su forma de seducir: "No estoy de novia, pero decime si no soy genial chamuyando".