Desde que comenzó el año Jimena Barón se transformó en objeto de varios escándalos. "La Cobra" sabe cómo llamar la atención y muchas de sus acciones despiertan controversia entre los miles de usuarios que la siguen en las redes sociales.

Puntualmente, en las últimas semanas generó un fuerte debate luego de trasladarse (¿y haber roto la cuarentena?) a la casa de Daniel Osvaldo. Según su explicación, lo hizo porque su hijo, Morrison, quería tener a sus dos padres juntos durante la cuarentena. No obstante, los días pasan y ella continúa instalada allí. Todo parece indicar que la relación entre los dos se afianza cada vez más, más allá de la tormentosa separación que protagonizaron en 2015.

Sin embargo, lo que podría ser una buena noticia se convirtió en foco de cuestionamientos ya que los usuarios le recordaron las fuertes acusaciones de violencia de género que hubo de parte ella hacia él tras la ruptura.

Ahora los usuarios lapidaron a la cantante porque subió una imagen donde se la ve luciendo un jogging gris de gran tamaño. Claramente no es de su pertenencia, sino que esa prenda se la prestó Osvaldo. Otra prueba más de la gran cercanía que está cosechanndo esta escandalosa pareja.

"Los pantalones by Roberto", "No me digas nada, ¿le robaste los pantalones a Roberto?", "Aguanten los lompas de Roberto", fueron algunos de los simpáticos comentarios que le dejaron los usuarios en alusión a "Roberto", el apodo que le puso la artista a su ex.

La cantante no tiene problema en darle uso a la ropa de su ex.

Pero hubo uno en particular que Jimena no dejó pasar y contestó filosa. "¿Qué pasó con el patriarcado?", disparó "@ninnavilla", cuestionando su militancia feminista. "Por ejemplo, el fiscal Fernando Rivarola catalogó una violación en patota (6 hijos de la mier...) como 'desahogo sexual'. Ahí ya tenés 7 hijos de la mismísima mier... y lamentamente son muchísimos más. Eso pasa...", contestó convencida. Mientras tanto, la también actriz todavía no termina de despejar las dudas: ¿convivencia parental o reconciliación?