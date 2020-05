El cumpleaños de Jimena Barón cayó en medio de la cuarentena obligatoria por coronavirus, pero a modo de excepción decidió festejarlo en la casa de su ex Daniel Osvaldo junto a Momo, el hijo que tienen en común.

A través de las redes sociales, la artista explicó cómo terminó en el hogar del futbolista, con quien compartió todo el fin de semana, y cuánto disfrutaron juntos de su día especial.

La intérprete de "La Cobra" compartió varias imágenes de la celebración en las que deja ver la buena química que mantiene con el papá de su hijo. Después de años distanciados, la ex pareja comenzó un período de mayor confianza y cercanía.

Tanto es así que los usuarios comenzaron a sospechar que existe algo más entre ellos que una relación cordial y de respeto. "Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano el perro y el papá y 'con vos también, quedate'. Padre adhiere, 'quedate'. ¿Se terminará el mundo? Me quedo", explicó en su publicación de Instagram.

El particular festejo de cumpleaños de Jimena Barón.

Según contó Jimena, se trató de un fin de semana con "pasto, sol, vino, helado y champagne", además de la tradicional torta de cumpleaños, muchos recuerdos y risas. "Cumplo 33 años, se festeja, e inesperadamente es un cumpleaños de los más lindos, muy inesperadamente. Cuando el 2020 no podía ser más inesperado, se vuelve más inesperado", manifestó.

Pero una usuaria quizó saber más sobre la convivencia entre Jimena con el jugador de Banfield y a través de los comentarios consultó si volvieron a tener un encuentro sexual. La artista no esquivó la pregunta y fue directa: "¡Nooooo! Tengo mi propia habitación. Esto es convencía (sic) parental, che".

El picante comentario sobre el reencuentro de Jimena Barón con Daniel Osvaldo.