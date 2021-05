Este lunes Jimena Barón festejó su cumpleaños en las redes sociales con una serie de fotos retro y una profunda reflexión en la que repasó los momentos significativos de su vida.

Nada más lejos de celebrar su natalicio en la casa de su ex Daniel Osvaldo como ocurrió en el 2020, la artista sopló las 34 velitas con una importante dedicatoria a las personas más importantes: sus padres, hermanos y su hijo Momo.

Enfocada en su carrera luego de desaparecer largo tiempo de las redes sociales, La Cobra valoró que desde hace casi 25 años vive "metida en estudios de filmación" haciendo lo que ama. "Feliz cumpleaños a todas mis yo que me acompañaron estos 34 años", destacó en su posteo de Instagram que alcanzó cerca de 300 mil "me gusta" en un par de horas.

Jimena Barón cumplió 34 años

"Qué suerte tengo, que vida hermosa a pesar de muchas cosas! ¿Qué decirles? Que podemos pasar la vida entera intentando descifrar de qué se trata esto y así y todo jamás lograremos entenderlo, pero si sé que pasa rapidísimo, cada vez más, y que no hay nada peor que no ser dueños de nuestro propio viaje. Hacemos muchísimas cosas por miedo a lo que pueda pensar el resto y eso es vivir para los demás", manifestó la jurado de "La Academia".

.

Y reconoció que "regalar la propia vida es para los tontos o los cobardes. Vivir para uno es el regalo más poderoso, liviano y placentero que podes hacer". "Lo sé hace tiempo, pero honestamente lo entendí hace no tanto", confesó.

Al mismo tiempo recomendó a todos sus seguidores que "hay que dejar las valijas libres de mierdas y llenas de lindos recuerdos". Y cerró honesta: "Me abrazo también, fuerte, por permitirme todos mis aciertos y mis cagadas, por reírme, por levantarme siempre y por dejarme ser hoy quien siempre quise ser gracias a mi propia y demente alquimia. No hay peor arrepentimiento que el de lo no realizado. Mejor que salga como el cul..., pero tener el mapamundi explorado! Les agradezco con el alma el cariño, los siento cerca. Los quiero muchísimo!".

Por las nuevas restricciones por la pandemia de coronavirus, la intérprete no podrá hacer un gran festejo, sin embargo figuras de la farándula argentina, colegas y amigos le dedicaron sus felicitaciones en los comentarios. Personalidades como Emilia Attias, Celeste Cid, Mica Tinelli y El Polaco dejaron sus tiernos mensajes.