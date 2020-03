Tras regresar de Miami, donde fue con su equipo para grabar sus próximas canciones, Jimena Barón se puso en cuarentena debido al brote de coronavirus.

"Me van a a ver en casa un tiempo largo, adhiero a la cuarentena preventiva. Hablé hoy con el médico. Llegué de Estados Unidos el sábado, cuando llegué no estaba en la lista de países en riesgo, las cosas van cambiando, ayer entró en la lista”, explicó la actriz en su cuenta de Instagram.

Y luego contó: “Yo estoy bien, El médico dijo que los síntomas ya deberían haber aparecido de estar contagiada de coronavirus. Dios quiera que no, creo que no. De todos modos, lo más responsable como ciudadana es hacer la cuarentena de 15 días, por ende hasta el 21 me correspondería estar en casa para dejar afuera cualquier tipo de riesgo de contagio. Pero hasta el 21 voy a estar haciendo la cuarentena simplemente preventiva".

"Estamos todos bien, pero es responsabilidad nuestra también que no se expanda así que lo que podamos hacer para colaborar para que no suceda de mi parte es quedarme acá y esperar los 15 días. Les mando un beso muy grande”, concluyó dejando tranquilos a sus seguidores.

De esta manera, Jimena se suma a la larga lista de famosos que vinieron del exterior y tienen que estar aislados para cumplir con la medida dispuesta por el gobierno como método de prevención.