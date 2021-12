Jimena Barón se destaca por su música pero también por su actividad en las redes sociales, un área en la que se desarrolla de gran manera. Sin embargo, tuvo que pasar por algunas críticas después de compartir una charla que tuvo con su hijo Morrison a través de Twitter. La jurado de "ShowMatch: La Academia" volvió a ser tendencia, aunque está vez no fue por algo bueno.

Fiel a su estilo, no dudó en compartir un particular momento en sus perfiles pero la crudeza de la red del pajarito no la perdonó. A través de un tweet, reveló un comentario que le hizo el niño que tuvo con Daniel Osvaldo. "¿Ayer dormiste con alguien? Te veo más cuchi cuchi", le consultó Morrison a la influencer.

.

Ella replicó la conversación en una publicación y generó una gran división en las respuestas y retwitts. Si bien hubo muchos usuarios que defendieron lo divertido del comentario, hubo muchos otros que no les cayó bien el tipo de acotación que tuvo el joven. "Cosas que nunca ocurrieron", "Saquen al nene de ahí por favor" y "La psicóloga de este pibe va a salir en Forbes" fueron algunas de las menciones que tuvo.

Cosas que nunca ocurrieron: https://t.co/oecKGfxLsC — camila brancowitz (@brancowitz) December 4, 2021