Si bien Jimena Barón asistió a la ceremonia de los premios Martín Fierro con un total look negro que ocultó su figura, en las últimas horas la actriz compartió fotos muy sensuales en su perfil que hasta el momento acumularon más de 200 mil "me gusta". Desde que intentó recomponer su relación con Daniel Osvaldo en el 2020, la cantante admitió que comenzó a cuidar más el contenido que sube Instagram, y que "lo más picante y jugoso" lo sube a mejores amigos.

De todos modos, aparte de las cosas que sube con su hijo Morrison sobre su vida cotidiana, de vez en cuando la actual pareja de Matías Palleiro, se permite publicar imágenes más provocadoras que prenden fuego las redes, aunque con su toque característico de humor.

Los comentarios que recibió Jimena Barón en su última publicación.

El martes por la noche, "La Cobra" hizo un posteo en el que se la ve posando con musculosa y ropa interior, de frente y de espaldas en su baño, con una mascarilla en su rostro de color dorado. "And the Oscar goes to", agregó en el pie de la publicación a modo de broma.

A los pocos minutos su perfil se llenó de halagos de sus seguidores elogiando su figura, aunque varios repararon en detalles muy curiosos del baño de la actriz. "Si no hay papel, servilleta olvidate" y "El rollo de cocina la rompe", fueron el tipo de ocurrencias muy graciosas que dejaron algunos usuarios por el rollo de cocina que se ve en las tomas.

Además, otros no pasaron por alto el papel que se ve en la primera foto con un mensaje para los invitados. "'Por favor no arrojar papel en el inodoro', te amo Jimena", le escribió una admiradora con emojis de risa.

